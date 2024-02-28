آخر تطورات العدوان الاسرائيلي على الجنوب اللبناني ورد المقاومة

العالم – خاص بالعال

ولفت مراسلنا الى ان التصعيد الاسرائيلي قد أصبح أقل قياسا على الايام القليلة الماضية، حيث ان طيران الاحتلال الاسرائيلي قد شن منذ صباح اليوم الاربعاء سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت بلدة بيت ليف وبلده رامية وجبل بلاط وبلده الزلوطيه في القطاع الغربي، إضافة الى محيط مربع التحرير في مدينة بنت جبيل، حيث استهدف أحد المنازل الخالية غير المأهولة.

ونوه مراسلنا بشن طيران الاحتلال غارة حربية استهدفت الطريق التي تربط بلدة الخيام ببلدة ابل السقي لجهة بلدة الخريبة قضاء حاصبيا.

وبين مراسلنا الى ان المقاومه كانت قد ردت على هذه الاعتداءات الاسرائيلية بثلاث عمليات حتى هذه اللحظة كان ابرزها العملية التي استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في بركة ريشة وعمليتين استهدفتا موقعي الاحتلال السماقة ورويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا.

وقال مراسلنا ان الطيران الحربي الاسرائيلي حتى هذه اللحظة يحلق بشكل مرتفع لكن الطيران التجسسي لم يغيب طوال النهار عن سماء المنطقة الحدودية وقد تعمق اليوم في تحليقه باتجاه المناطق المحررة فوق النبطية والزهراني وصولا الى مدينة صور.

وأوضح مراسلنا أنه كانت هناك اشارة بارزة اليوم من خلال الجولة التي قام بها قائد قوات اليونيفيل العاملة في لبنان على طول الخط الازرق الذي يفصل بين الأراضي اللبنانية المحررة والاراضي الفلسطينية المحتلة حيث رافقه في هذه الجولة مجموعة من الضباط الذين يمثلون التشكيلات التي تنضوي ضمن مجموعة اليونيفيل وحتى الساعة لم يصدر المكتب الاعلامي لقائد اليونيفيل اي اعلان عن اهداف هذه الجولة التي قام بها في ظل هذا التصعيد والتطور والتوتر الحاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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