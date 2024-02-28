استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

العالم - سوريا



وأفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، باستهداف قاعدة حقل العمر النفطي، بعددٍ من القذائف الصاروخية، ما أدّى لوقوع أضرار مادية.

كذلك، أوضحت المصادر أنّ مدفعية التحالف الدولي في قاعدة حقل العمر قصفت عدداً من المواقع التابعة للقوات الرديفة للجيش السوري، في بادية الميادين شرقي ديرالزور.

هذا وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إنّ "خمسة صواريخ استهدفت القاعدة الأميركية قي حقل العمر النفطي وأصابت الجهة الجنوبية منها، كما استهدفت طائرة مسيرة انتحارية القرية الخضراء داخل القاعدة".

وأضاف المصدر أنّ "الطيران الحربي الأميركي شن 4 غارات على مواقع للقوات الرديفة للجيش السوري ببادية الميادين بريف دير الزور، رداً على استهداف القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي".

ويأتي ذلك، بعد أيام من استهداف طائرة مُسيّرة انتحارية، القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور شرقي سوريا.