ایران و روسیا توقعان على 6 وثائق للتعاون الثنائي

العالم - ايران



وافادت ارنا، ان هذا الاجتماع التأم اليوم برعاية وحضور "جواد أوجي" وزير النفط الإيراني، و"ألكسندر نوفاك" نائب رئيس وزراء روسيا؛ ويهدف إلى مراجعة الإجراءات الثنائية التي تم اتخاذها في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع ايضا مناقشة وشرح الإجراءات التي تم اتخاذها في صناعات النفط والغاز، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات الطرق والإسكان والمعايير والمناطق التجارية الحرة، وغيرها من القطاعات.

وفي مستهل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا، أكد أوجي على اهمية التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز، قائلاً : نظرًا لأهمية تعاون البلدين في مجال صناعة النفط، سيتم عقد مفاوضات ثنائية في هذا المجال.

من جهته، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، خلال هذا اللقاء، إلى اجتماعه اليوم مع النائب الأول لرئيس الجمهورية في ايران "محمد مخبر"، ومتابعة المسائل التجارية والاقتصادية بين البلدين؛ قائلا : خلال زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية إلى موسكو (في ديسمبر الماضي)، اعتبر رئيسا البلدين الطاقة موضوعًا رئيسيًا للتعاون الثنائي بين الجانبين.

وأضاف "نوفاك" : نظراً إلى حضور رؤساء شركات النفط والغاز الروسية في هذا اللقاء، نأمل متابعة المسائل المتبقية في المجالات التجارية والاقتصادية.

كما أشار هذا المسؤول الرورسي، إلى التعاون الفعال بين موسكو وطهران في اطار تحالف "أوبك بلس"؛ مؤكدا أن البلدين يجمع بنهما تعاون وثيق على صعيد هذا التحالف.