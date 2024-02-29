سرايا القدس تسقط "كواد كابتر" شرق خان يونس

العالم-فلسطين

وأضافت أنه تم إسقاطها والسيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو عرضت من خلاله الطائرة التي تم إسقاطها والاستحواذ عليها.

وفي الـ26 من فبراير أعلنت "سرايا القدس" أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

هذا، ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ146 حيث تواصل القوات الصهيونية قصف جنوب القطاع فيما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

وخلف القصف الصهيوني والعمليات البرية في القطاع غزة 29954 شهيدا إلى حد الآن، فيما بلغ عدد الجرحى 70325 منذ بدء الحرب.