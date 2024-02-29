الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤
١٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 29-02-2024

الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 28-02-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 27-02-2024