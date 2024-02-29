علوم الفضاء في إيران، تطور لافت بفترة قياسية.. عشية الانتخابات، ايران تستعد لمرحلة برلمانية جديدة

العالم - بانوراما

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية بدورتها الثانية عشر أكثر من 15200 مرشح، 12% منهم من فئة النساء للفوز بمقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 290 مقعدا.

فيما يتنافس144 شخصا على ثمانية وثمانين مقعدا في مجلس خبراء القيادة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أطلقت إيران، القمر الإصطناعي 'بارس 1' بنجاح، بواسطة منصة الإطلاق سويوز من قاعدة الإطلاق فوستوشني في روسيا.



وبارس واحد هو قمر صناعي بحثي -استشعاري، تم تنفيذ مراحل تصميمه وصنعه وتجميعه واختباره من قبل خبراء وعلماء شباب في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وتم وضعه في المدار المتزامن مع الشمس على ارتفاع خمسمئة كيلومتر من سطح الأرض.

هو من سلسلة أقمار القياس البحثية وقد تم تصميمه وإنتاجه لغرض التصوير الوظيفي، وتطوير سوق بيانات القياس المحلية، وتطوير واختبار التقنيات اللازمة لعمليات التشغيل المحلية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.