العم ربيع البرتقال وصل إلى غزة.. شكراً لك..

العالم – نقطة تواصل

تذكرون العم ربيع من مصر بائع البرتقال الذي رمى حبات منها على شاحنات مساعدات إلى غزة صودف مرورها أمام بسطته المتواضعة التي جعلته حديث المنصات الرقمية.

وتحول إلى ترند حصد ملايين المشاهدات والتعليقات على عفويته وحبه لغزة.. وهذا الأسبوع أيضا كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومنها منصات دول الخليج الفارسي.

ولقد علق النشطاء عبر منصة إكس بمختلف المنشورات.. فجاء في تغريدة: والله ما نسيناكم في سجداتنا نلح على ربنا بدعاء ونؤثركم على أنفسنا في هذا الوقت الحرج وهذا الذي نستطيعه ويحزنكم أنكم تلوموننا وقلوبنا تعتصر لوضعكم و حالكم.

وجاء في أخرى: يا الله كم أثر في هذا المشهد نحبكم والله ونحن متألمون لألمكم يا أحبتنا، سامحوا ضعفنا وقلة حيلتنا، نسأل الله العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا.

وكتبت زينب الأزهري: جزاه الله خيرا و كثر من أمثال العم ربيع نسأل الله أن يخلف عليه بخير منه ويرزقه من حيث لا يحتسب آمين.

فيكا كتبت داليا جوهر: والله بنحملها وندعو الله أن يجمعنا بكم قريبا عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

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