إنقاذ طفل و4 أفراد من أسرته في غزة

العالم - فلسطين

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر الدفاع المدني في غزة لدى إنقاذهم الطفل وأفراد أسرته بعد أن قضوا أياما في ظروف صعبة للغاية.

ورغم نقص الإمكانيات استطاعت طواقم الدفاع المدني إخراج العالقين، وبعد إنقاذه بدت على جسد الطفل أحمد نعيم على علامات الهزال الشديد جراء نقص التغذية وطول المدة التي قضاها تحت الركام.

وتعاني طواقم الدفاع المدني والأطقم الطبية المتبقية في شمال القطاع من نقص الإمكانيات للتعامل مع القصف الإسرائيلي على المناطق المأهولة بالمدنيين، كما يتم استهدافهم لمنعهم من تقديم أية مساعدات للمصابين أو استخراج جثامين الشهداء.