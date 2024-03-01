فيديو وصور.. لقطات تسرق أضواء انتخابات إيران!

العالم- ايران

ووزين العرس الانتخابي الايراني وجود عريسين في أحد مراكز الاقتراع في طهران، حيث قاما بالإدلاء بصوتيهما في الانتخابات.







وفتحت نحو 59 ألف مركز اقتراع أبوابها، صباح الجمعة، أمام المشاركين في انتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة.

كما شارك ناخب إيراني في الـ92 من عمره أصر على تسجيل حضوره ليدلي بصوته في الاقتراع.

وبحسب مقطع فيديو متداول، ظهر الرجل وهو يتحدث في أحد مكاتب الاقتراع بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران.

لكن الرجل لم يكن الأكبر ضمن قائمة الناخبين الذين توجهوا لمراكز الاقتراع حتى الآن، حيث اختطفت الرقم القياسي سيدة تبلغ من العمر 102 عام.

كما اهدى قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي اليوم الجمعة اثناء انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة في حسينية الامام الخميني في طهران كوفيته لمراسلة قناة "الميادين" في طهران، بيسان طراف، التي أرسلها سماحته لها بعد طلبها شخصيا منه أثناء انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة.

ظهرت بيسان طراف، وهي تمسك بكوفية اية الله خامنئيوفي مقطع فيديو متداول ظهرت بيسان طراف، وهي تمسك بكوفية اية الله خامنئي.

وأوضحت طراف : حصلت على كوفية اية الله علي خامنئي، كنت طلبتها منه هنا بصوت عال بأني أريدها، فأرسلها لي مع أحد المرافقين.

وتابعت: هذه كوفية السيد خامنئي التي كان يرتديها، والآن أصبحت معي.