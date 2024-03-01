الإنتخابات الإيرانية .. واجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

العالم - بانوراما

الملف الأول: ادلى الإيرانيون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة.وتوافد الناخبون للمشاركة في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي قال أن العالم ينظر إلى انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة ويترصدها الأصدقاء والأعداء.هذا ويتنافس مرشحو هذه الإنتخابات على مئتين وتسعين مقعدًا في مجلس الشورى وثمانية وثمانين مقعدًا في مجلس خبراء القيادة.

الملف الثاني: اكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو على أن اجتماعاتها ستستمر في جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة.



تضم القوى والفصائل كافة في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.الفصائل وفي بيان شددت على مقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الفلسطينيين خصوصًا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان.

وأكد البيان على إجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من القطاع ، وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية كافة.

واكدت الفصائل في بيانها ان اجتماعات الجمعة تناولت بالتفصيل واقع غزة وآخر ما توصلت له مفاوضات صفقة التبادل وأكدت على أولوية وقف إطلاق النار.