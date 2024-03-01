شاهد.. كتائب القسام توجه ضربة موجعة لقوات الاحتلال في غزة

العالم - خاص بالعالم

في جديد العمليات؛ ضربة موجعة وصفتها وسائل الاعلام الاسرائيلي بالقاسية جدا تبنتها كتائب القسام بعملية تفجير منزل في منطقة خان يونس أوقعت عشرات الجنود الاسرائيليين بين قتيل وجريح؛ وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن اجلاء عشرات الجنود المصابين في معارك غزة بالمروحيات إلى المستشفيات الإسرائيلية.

نشرت كتائب المجاهدين مشاهد من استهداف مقاتليها وسرايا القدس لطائرة مسيرة اسرائيلية بصاروخ سام سبعة في محور جنوب شرق غزة.

كذلك نشرت كتائب شهداء الاقصى مشاهد لاستهدافها مع سرايا القدس تجمعا لجنود الاحتلال المتمركزة محيط معبر إيرز شمال غزة بوابل من قذائف الهاون

ونشر الاعلام الحربي التابع لسرايا القدس مشاهد لاسقاط مسيرة اسرائيلية بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، خلال المعارك التي خاضوها مع الجيش الاسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة ضمن معركة طوفان الاقصى.

واستهدفت كتائب شهداء الأقصى في مدينة طولكرم مستوطنات افني حافيس وبيت حيفر ومعبر الطيبة الاسرائيليين بصليات من الرصاص.

من جهته اعترف جيشُ الاحتلالِ الإسرائيلي بإصابةِ خمسةِ ضباطٍ وجنودٍ في معاركِ قطاعِ غزة خلالَ الساعاتِ الاربعِ والعشرين الأخيرة.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يعيش صدمة بعد الخسائر التي مني بها، وفقد خلالها اكثر من خمسمئة وثمانين جنديا وضابطا في عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة

وأضافت الصحيفة أن هيئة الأركان أكّدت حاجتها العاجلة للقوى البشرية وطالبت بتجنيد سبعة الاف وخمسمئة ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواتها، الا ان الحكومة تقترح تجنيد الفين وخسمئة فقط بسبب ضعف الميزانية.

وكانت يديعوت أحرونوت نشرت تقريرا صادما عن خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة، وقالت فيه إن عدد الجنود الجرحى بلغ نحو خمسة آلاف، من بينهم ألفان على الأقل أصبحوا في عداد المعاقين، لكن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادا أقل من ذلك بكثير.