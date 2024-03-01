دعوة لفتح تحقيق عاجل في مجرزة الطحين من هذه الجهة..

العالم - خاص بالعالم

الى أكثر من 30 الفا و230 شهيدا ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة لليوم السابع والأربعين بعد المئة موقعة أكثر من واحد وسبعين الف فلسطيني جرحى ومصابين.

وزارة الصحة بغزة أكدت أن الاحتلال ارتكب ست عشرة مجزرة على الأقل خلال الساعات الماضية بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من مئة وثلاثة وتسعين شهيدا وتسعمئة وعشرين جريحا.

وفي أحدث جرائمه شن الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت محيط مخيم جباليا شمال قطاع غزة كما عمد الى نسف وتدمير عدة منازل سكنية في منطقة المشروع غربي مدينة خانيونس و قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب المدينة.

المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة حذر من أن مستشفيات شمال غزة عاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة معتبرا أن ذلك يعتبر حكما بالاعدام على نحو سبعمئة ألف فلسطيني ومطالبا الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها.

حركة حماس أعلنت أن استشهاد نحو ثلاثة عشر طفلا في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع هو إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في القيام بمهامهم بحماية الأطفال من الموت جوعا معتبرة أنها وصمة عار على جبين الإنسانية وسابقة خطيرة في عصرنا الحديث ومطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الدولية بضرورة التحرك العاجل وبشتى الطرق لإنقاذ الأطفال والمدنيين في قطاع غزة لتلافي كارثة المجاعة الآخذة بالازدياد.



وفيما صرح الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال مستمر في استهداف الأحياء السكنية في القطاع طالب بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المدنيين الفلسطينيين. وفي خضم استهداف الاحتلال بعدوانه الهمجي للجميع ولكل شيء في القطاع طالبت أكثر من ثلاثين مؤسسة إخبارية بينها سي إن إن ورويترز وبي بي سي في رسالة لها بحماية الصحفيين في غزة.