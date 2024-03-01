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المفوضية الأوروبية بصدد دفع 50 مليون يورو للأونروا الأسبوع المقبل

المفوضية الأوروبية بصدد دفع 50 مليون يورو للأونروا الأسبوع المقبل
الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستشرع الأسبوع المقبل في دفع 50 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

العالم - فلسطين

وقالت المفوضية، إإن "الأونروا وافقت على تعزيز إدارة التحقيقات الداخلية لديها والحوكمة المحيطة بها، وعلى هذا الأساس، وبعد تبادل الرسائل مع الوكالة الأممية لتأكيد التزاماتها، ستشرع المفوضية في صرف شريحة أولى بقيمة 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو متوقعة لعام 2024".

وأضافت أنه “كما هو محدد في 29 كانون الثاني/يناير، قامت المفوضية بتقييم قرارها بشأن تمويل الأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي قدمت في 24 كانون الثاني/يناير، والتي تزعم تورط العديد من موظفيها في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، آخذة في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من الأونروا".

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