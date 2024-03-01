طوفان بشري في اليمن وغزة هي العنوان

العالم - مراسلون

ثابتون على الموقف للشهر الخامس وبعمليات متصاعدة وقادمون بمفاجأت كبرى ومعنويات عالية تعانق السماء بالقول والفعل الذي تؤكده هذه الحشود المليونية في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية والتى خرجت تلبية لدعوة القائد إستجابة لنداء الأقصى وغزة.



هتافات وشعارات طوفان اليمن البشري في مختلف الساحات باركت خيارات قائد الثورة والقوات المسلحة في مواصلة الدعم والانتصار لأطفال فلسطين بر وبحر إلى جانب محور المقاومة في مختلف ساحات المواجهة والاستعداد لكل خيارات مواجهة التصعيد والعدوان على اليمن وغزة.

بيان تظاهرات اليمن الغاضبة أكد على وحدة الصف واستمرار التعبئة العامة على كافة الجبهات العسكرية والاقتصادية والسياسية وسط إدانة واستنكار لكل المواقف الدولية والعربية المخزية إزاء إستمرار مجازر الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة عبر القصف وحصار التجويع.

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