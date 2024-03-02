قناصة الاحتلال تقدم على إعدام شقيقين في خانيونس

العالم-فلسطين

وتظهر اللقطات الأخوين محمد وعمر الفرا، وهما يتفقدان حيهما، في خانيونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال، واندهاشهما من حجم الدمار فيه، قبل أن يبدأ قناص للاحتلال بإطلاق النار عليهما ويسقط الشاب عمر الفرا شهيدًا على الفور، أمام عيني شقيقه، فيما يصاب محمد وينزف حتى الأنفاس الأخيرة.

واستمر الشاب الذي صرخ من طلقات اخترقت رجليه، بالنداء على شقيقه وهو يبكي، ويطلب منه الزحف للابتعاد عن مرمى القناصة، لكن إصابة شقيقه كانت قاتلة على الفور. وقال نشطاء إن محمد بقي ينزف لمدة 24 ساعة، قبل أن يستشهد متأثرًا بإصابته، وعثر على جثماني الشقيقين، والمقطع الذي يوثق إعدامهما بعد انسحاب قوات الاحتلال بصورة كاملة من المنطقة التي قتلا فيها.

في وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من تنفيذ جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء بحق مدنيين فلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وذكر المرصد الحقوقي، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قتل الفلسطينيين على نحو واسع، من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وتصعيد وتيرة تنفيذ عمليات القتل والإعدام غير القانونية، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجرائم قائمة بحد ذاتها، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأبرز الأورومتوسطي أن عمليات القتل والإعدام والقنص التي يرتكبها جيش الاحتلال يستهدف فيها بشكل أساسي المدنيين الآمنين في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهول. وتدخل حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة يومها الـ 147، مع تجاوز عدد الشهداء الـ 30 ألفًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

و عثر المواطنون على جثمان 30 شهيدًا من عائلة ذاتها "نعيم" استشهدوا بشكل جماعي في مجزرة "مروعة" قارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال توغله في حي الزيتون. وفي أخر الإحصائيات، فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 193 شهيدًا و 920 إصابةً. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30228 شهيدًا، و 71377 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.