فوز ساحق للسياسي البريطاني جورج غالواي يعيده للبرلمان 

العالم - اوروبا

واستهدف غالواي، زعيم حزب العمال كير ستارمر ورئيس الوزراء ريشي سوناك، في خطاب النصر بعد عملية فرز أصوات درامية في مركز روكديل الترفيهي.

وقال غالواي: “كير ستارمر، هذا من أجل غزة. ستدفعون ثمناً باهظاً للدور الذي لعبتموه في تمكين الكارثة التي تحدث حالياً في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، بل تشجيعها والتعتيم عليها”.

فوز السياسي البريطاني جورج غالواي

وفاز غالواي بـ 12335 صوتاً -أي بنسبة 39.7% من إجمالي الأصوات- في فوز ساحق أكثر بكثير مما توقعه أي شخص؛ مما منحه أغلبية قدرها 5697 صوتاً.

واحتل حزب العمال، الذي تخلى عن مرشحه بسبب تعليقاته بشأن "إسرائيل"، المركز الرابع بنسبة 7.7% فقط، بعدما كان يتمتع بأغلبية تقترب من 10 آلاف صوت في الدائرة الانتخابية.

وقد أطاح غالواي، وهو عضو برلماني سابق عن حزب العمال، حزبه السابق في ثلاثة انتخابات، وسيعود إلى البرلمان ممثلاً دائرة انتخابية رابعة بعد 37 عاماً من أول فوز برلماني له.

قال غالواي مخاطباً ستارمر من المنصة: “سيثير هذا تحركات وانهياراً أرضياً وتحولاً مُزلزِلاً … حزب العمال على علم بأنه فقد ثقة الملايين من ناخبيه الذين صوتوا لصالحه بإخلاص جيلاً بعد جيل”.

وتجمع العشرات من أنصار غالواي خارج مركز روكديل الترفيهي بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع، عندما اتضح سريعاً أنه في طريقه لتحقيق نصر حاسم.

ويأتي فوز غالواي بعد واحدة من أكثر الانتخابات الفرعية إثارة للجدل والفوضى في الذاكرة الحديثة، فيما تمكن فريق غالواي، بدعم من جيش من المتطوعين من جميع أنحاء البلاد، من الحصول على أصوات عدد كبير من المسلمين، الذين يشكلون حوالي 30% من سكان المدينة، مع غضب الكثيرين من موقف حزب العمال بشأن غزة.

على الجانب الآخر، زعم ريتشارد تايس، زعيم حزب الإصلاح، أنَّ المسابقة لم تكن “حرة ولا نزيهة”، وقدم اقتراحات مبهمة بأنَّ التصويت عبر البريد قد زُوِّر، وقال: “يجب أن تكون هذه الانتخابات الفرعية ونتيجتها بمثابة دعوة جدية لإيقاظ من هم في السلطة، بل جمهور الناخبين بأكمله”.