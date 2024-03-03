بن غفير يدعو إلى إقالة بني غانتس وطرد وزير الحرب من الحكومة

العالم – خاص بالعالم

وسائل الاعلام الاسرائيلية اكدت أنّ السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، لن يتعامل مع زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة، مشيرة انه سيغيب عن الاجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة الامريكية، بتوجيه من نتنياهو، وخلافاً للإجراءات المتبعة عادةً والتي تقضي أن تتولى السفارة تنسيق زيارة عمل أي وزير إلى بلد أجنبي.

صحيفة معاريف الاسرائيلية نقلت عن مصادر حكومية قولها إنّ غانتس يودّ الخروج من الحكومة ولا يستطيع القيام بذلك قبل انتهاء الحرب وعودة المحتجزين حسب قولها، لذلك يسعى غانتس الى المس بنتنياهو وبمكانته كرئيس للحكومة، على أمل أن يقوم الأخير بالمهمة نيابةً عنه ويقيله من الحكومة ويجعل منه بطلاً حسب تعبيرها.

من جهته علق وزير ما يسمى بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير معلى سفر غانتس بالقول: إنّ الوزير في كيان الاحتلال خاضع لرئيس الوزراء، وإنه كان ينبغي لنتنياهو أن يدعوه إلى الالتزام بالنظام منتقدا ما سمّاه قيام حكومة داخل الحكومة.

كما انتقد بن غفير وزير الحرب يوآف غالانت، قائلاً إنه يحاول دائماً أخذ الجميع إلى الانتخابات، وإنه مثّل طوال السنة الماضية سياسة مختلفة داعياً نتنياهو إلى إلزامه بالنظام وإعطائه إنذاراً وهو إما أن تختار نتنياهو معسكره أو أن يستقيل.

الى ذلك أجمع خبراء ومحللون على أن زيارة بيني غانتس إلى الولايات المتحدة وبريطانيا تعتبر رسالةٌ واضحة من واشنطن إلى نتنياهو وانها ضاقت ذرعا من تصرفاته وفتحت خطا موازيا مع غانتس.



واشار العديد من المحللين ان زيارة غانتس تعبّر عن حالة انشقاقية سياسية وتمثل ضربة معنوية لنتنياهو سبقتها إرهاصات كثيرة منها مشاركة الأول في مظاهرات عائلات الأسرى واستبعاد غانتس من مشاورات باريس.

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