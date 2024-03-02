الأراضي المحتلة.. مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو وللمطالبة بعقد صفقة تبادل

العالم-الاحتلال

وقالت صحيفة معاريف العبرية أنه شارك نحو 20 ألف إسرائيلي في المسيرة التي توجهت نحو مدينة القدس وسميت بـ "الاتحاد من أجل إطلاق سراح المحتجزين" للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين وعقد صفقة تبادل.

هذا وكتبت الصحيفة أمس الجمعة ان 33% فقط من الإسرائيليين يؤيدون استمرار نتنياهو رئيسًا لحكومة الاحتلال، في حين اختار 50% بيني جانتس الوزير في مجلس الحرب بوصفه الأنسب لتولي المنصب.

وجاءت النتائج وفق استطلاع للرأي أجرته الصحيفة حول رأي الجمهور في الحكومة القادمة والإدارة السياسية، وأكد 22% من ناخبي الليكود في الاستطلاع أن جانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة.