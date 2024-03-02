القسام تعلن تفجير منزلا مفخخا على قوة إسرائيلية

العالم-فلسطين

وكانت "القسام"، قد أعلنت، أن مقاتليها استولوا على طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال من طراز "سكاي لارك" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت في بيان منفصل، تلقته "قدس برس"، مساء اليوم السبت، أنها "فجّرت عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة تابعة للاحتلال، واستهدفت دبابتين من نوع (ميركافا) بقذائف (الياسين 105) جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

كما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، أنها أسقطت مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال من نوع "هيرمس 900" بصاروخ مضاد للطائرات في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة بالاشتراك مع "كتائب المجاهدين" (فصيل مقاوم في غزة).