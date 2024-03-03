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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بعقد صفقة تبادل للأسرى

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بعقد صفقة تبادل للأسرى
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

نظم آلاف الإسرائيليين مظاهرة في تل أبيب، مطالبين حكومة الإحتلال الإسرائيلية بعقد صفقة مع حركة "حماس" للإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وتنظم عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" مظاهرات من حين لآخر للضغط على الحكومة من أجل التوصل لصفقة عودة الرهائن الذين تحتجزهم ""حركة حماس.

تجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة أعلن الجمعة الماضي، مقتل 7 أسرى إسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ويعتقد أن 130 رهينة اختطفتهم "حماس" ما زالوا في غزة بعد إطلاق سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، فيما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 31 من الرهائن على الأقل.

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