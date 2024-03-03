صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية التصعيد في غزة والبحر الأحمر

العالم - اليمن

كما نددت خارجية صنعاء، بمذبحة ارتكبها الكيان الصهيوني في دوار النابلسي بقطاع غزة أثناء انتظار المدنيين الفلسطينين لاستلام مواد غذائية ما أدى إلى استشهاد 112 و800 جريح بينهم".

وحملت في بيان لها، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة للتصعيد الصهيوني في قطاع غزة، وكذا التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب الدعم اللا محدود الذي تقدمه واشنطن وحلفائها للكيان الصهيوني سياسا وماديا وعسكريا لوجستيا، بما في ذلك عرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضافت الجماعة: "نحمل أمريكا المسؤولية المباشرة للتصعيد الصهيوني في قطاع غزة، والبحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب الدعم اللا محدود الذي تقدمه واشنطن وحلفاؤها سياسياً ومادياً وعسكرياً ولوجستياً للكيان، بما في ذلك عرقلة مجلس الأمن عن القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين".

وأكد البيان "أن صنعاء في ظل التعنت الصهيوني المدعوم أمريكيا وبريطانيا، ثابتة على موقفها في منع وصول السفن المملوكة للكيان الصهيوني أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتم إنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل".