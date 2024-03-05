تفكيك الأونروا وتداعيات تفشي المجاعة في القطاع.. مفاجآت صنعاء ومحاولات العدوان للتحشيد لمعركة برية

العالم - بانوراما

واتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتوظيف من ينتمون إلى حركة حماس.

في المقابل اتهمت الأونروا سلطات الاحتلال بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم على خلفية الحرب في غزة، وأرغمتهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما شهدته عدد من المحافظات اليمنية حراكا عسكريا لافتا خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي واصلت فيه القوات اليمنية عملياتها العسكرية في البحر الأحمر.



وشهدت محافظتا مأرب والبيضاء، مناورات عسكرية في محاور حساسة، كجبهات الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، وأيضا في محيط مدينة مأرب.



وتعد المحاور العسكرية في مأرب والبيضاء رأس حربة لأي تصعيد عسكري بري يمكن أن يحصل بدعم أميركي، خلال الفترة المقبلة.

تزامن ذلك مع تحركات أميركية يقودها قائد القيادة المركزية، مايكل كوريلا، في المنطقة وتكثيف السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفين فاجن، تواصله مع أطراف موالية للسعودية والإمارات في اليمن.

من جهتها لوحت صنعاء باستخدام خيارات في حوزتها، وأكدت أن المفاجآت القادمة ستكون كبيرة. وهددت بالتوجه نحو تعطيل حركة الملاحة البريطانية والأميركية بشكل كلي في البحر الأحمر وخليج عدن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.