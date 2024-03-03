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شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منازل مأهولة وسط وجنوب قطاع غزة

شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منازل مأهولة وسط وجنوب قطاع غزة
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

استشهد عدد من المواطنين واصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال منازل مأهولة وسط وجنوبي القطاع.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 12 مواطنا على الأقل وإصابة 42 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون وعدد من المفقودين في قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة ماضي شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الغريب وسط رفح.

كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ149، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مخلفا 30,410 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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