رئيس الجمهورية يغادر الجزائر عائدا الى طهران

العالم - ايران

وشارك السيد رئيسي في القمة السابعة للدول المصدرة للغاز، والقى كلمة فيها ، كما التقى أيضًا برؤساء قطر وتونس وموزمبيق والعراق وبوليفيا على هامش هذا الحدث.

وبعد زيارته للنصب التذكاري لشهداء الثورة الجزائرية، جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الايراني من قبل نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في القصر الرئاسي ، وبعد اللقاء الثنائي جرت محادثات موسعة بين وفدي البلدين رفيعي المستوى بحضور الرئيسين.

وشرح رئيسا إيران والجزائر نتائج اجتماعاتهما ومشاوراتهما في مؤتمر صحفي مشترك بعد توقيع 6 وثائق للتعاون بين مسؤولي البلدين.