قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتدمر البنية التحتية لمخيم نور شمس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مراسلة "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باقتحام قوة عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة المدينة من محورها الغربي، مرورا بدوار خضوري ودوار العليمي "المحاكم"، وشارع السكة، ودوار اكتابا، وشارع اسكان الموظفين وصولا الى مخيم نور شمس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال مرورها من دوار العليمي.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها وجرافاتها باتجاه مخيم نور شمس، وفرضت طوقا مشددا عليه، قبل ان تقوم باقتحام حاراته وتحديدا المدارس، وجبل النصر وجبل الصالحين، وشارع المقبرة.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في شوارع المخيم، إضافة إلى جزء من الشارع الجديد على أطرافه.

واندلعت اشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات متتالية في المخيم، وحاولت جرافة احتلالية دهس احد الشبان اثناء تواجده على الرصيف في محيط دوار اليونس شمال مدينة طولكرم، الا انه تمكن من الفرار ولم يصب بأذى.

من جهة اخرى، أفاد مراسل " المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال غزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت مبكر صباح اليوم منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أفادت مصادر محلية بوجود مصابين ومفقودين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الفرا في المواصي شمالي غربي مدينة خانيونس ومناشدات للصليب والهلال الأحمر بالتوجه للمكان.

وقصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلا في شارع الجلاء بمدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة راح ضحيتها 12 شهيدا و45 جريحاً في قصف استهدف منزلا يؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدف طيران الاحتلال محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر شمال قطاع غزة، كما استهدف مقر نقابة المهندسين قرب الشيخ زايد، وطال القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق متفرقة في مخيم النصيرات.

والليلة الماضية، استشهد 7 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة “ماضي” في خربة العدس في رفح، والشهداء هم 1- شهيد / رامي كمال ماضي 2- شهيد / محمد حامد ماضي 3- شهيد / حامد منصور ماضي 4- شهيد طفل / منصور حامد ماضي 5- شهيدة / أمنيه بهاء ماضي وجنينها 6- شهيدة / إيمان حامد ماضي 7- شهيدة / مها مصطفى ماضي – واستمرار عمليات البحث عن عدد من المفقودين تحت ركام المنزل

كما وصل عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار جرّاء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الغريب بالقرب من دوار العودة وسط رفح.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقبرة استحدثها الأهالي في جباليا شمالي قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً قرب مدرسة المضخة في رفح جنوب قطاع.