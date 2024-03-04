غروسي : لا معلومات لدينا بشان محاولة إيران صنع أسلحة نووية

العالم - ايران

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم اليوم الاثنين، اعلن "غروسي" بأنه مستعد للسفر إلى طهران إذا تلقى دعوة من طهران بهذا الخصوص.

واضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال هذا المؤتمر الذي عقد بعد الاجتماع الربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية : نحن نتطلع الى استئناف مسار الدبلوماسية والتوصل لاتفاق يسهم في حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني.

كما اشار الى الإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وتقاعس الاطراف الاوروبية.

وتابع : ليست بحوزتنا اي ادلة بشان انتاج سلاح نووي في ايران.. وفي الوقت نفسه ايران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك هذا السلاح لكنها تخضب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة.