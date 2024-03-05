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تقرير يدين الاحتلال.. 1200 اعتداء بحق الفلسطينيين في الضفة

الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أظهر تقرير أعدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة تصاعدا كبيرا في حجم الاعتداءات بحق الفلسطينيين الشهر الماضي. وتركزت الاعتداءات في محافظات جنين والخليل والقدس، وتمثلت بمصادرة أراض، وإطلاق نار، ومصادرة مركبات، وتكسير أشجار.

العالم - مراسلون

خلال شهر شوباط نوفمبر الماضي تناوب جيش الاحتلال والمستوطنين على تنفيذ زهاء 1200 اعتداء في مناطق الضفة الغربية حسب تقرير أعدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة تقرير عبر عن تصاعد كبير وخطير في حجم الاعتداءات، بالتزامن مع العدوان على غزة وما رافقه من قوانين الطوارئ التي تعطي الضمانة للمحتلين بتنفيذ المزيد من الجرائم.



حسب التقرير تركزت الاعتداءات في محافظة جنين شمال الضفة، تلتها الخليل والقدس المحتلتين بينما أخذت إجراءات الاحتلال شكلاً عقابياً انتقامياً خطيرا، تمثلت بمصادرة مساحات شاسعة من الأرض لا سيما مصادرة 2640 دونماً من أراضي المواطنين في برية القدس الشرقية، لايجاد تواصل جغرافي بين مستعمرتي معاليه أدوميم وكيدار وبذلك تعزل قرى القدس المحتلة وتفصل تماماً عن التجمعات البدوية في المنطقة.



السياسة التي ينتهجها الاحتلال تهدف لانهاء الوجود الفلسطيني في معظم مناطق الضفة.

اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية يجابه بصمود وثبات من قبل المواطنين الذين يرفضون كل مخططات الاحتلال وسياساته.

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