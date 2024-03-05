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حملة شرسة.. اغلاق حسابات قناة العالم على تويتر ويوتيوب وفيسبوك!

حملة شرسة.. اغلاق حسابات قناة العالم على تويتر ويوتيوب وفيسبوك!
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

شنت شركات مواقع التواصل الامريكية حملة شرسة على حسابات قناة العالم وصفحاتها على x (تويتر سابقا)، يوتيوب، فيسبوك وانستغرام، و واتساب حيث حظرت شركة فيسبوك ارقام مجموعات قناة العالم على واتساب ، كما علقت شركة اكس (تویتر) صفحة القناة دون أي سابق إنذار رغم انها صفحة موثقة.

العالم
كذاك قامت شركة يوتيوب بإغلاق صفحة القناة على الموقع دون وجود أي إنذارات أو محالفات سابقة، كما حذفت حسابات القناة على غوغل على خلاف المتعارف عليه من إرسال إنذار وإمكانية الاعتراض عبر الإيميل.
كل هذا يأتي في وقت تقوم فيه القناة بتغطية العدوان الإسرائيلي على غزة والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال.
يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقييد حسابات قناة العالم على مواقع التواصل، ففي عام ٢٠٢٠ حذفت شركة فيسبوك صفحة القناة الموثقة على انستغرام كذلك فعلت شركة تويتر رغم متابعة الصفحة آنذاك من قبل مئات الآلاف من الناشطين ، وبعدها بأشهر قامت شركة فيسبوك بحذف صفحة العالم التي كان يتابعها أكثر من سبعة ملايين شخص حول العالم.

من المؤسف حقا ان تصادر حرية الإعلام من قبل مدعي الديمقراطية وحرية الصحافة وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكنا.

وبامكانكم الان متابعة صفحات قناة العالم الجديدة على x ويوتيوب:

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