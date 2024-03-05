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97 شهيدا في 10 مجازر لعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

97 شهيدا في 10 مجازر لعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30631 شهيدًا و72043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وتشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا دامية ومدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن نحو 120 ألف شهيد جريح ومفقود 70 % منهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح 1.9 % من السكان وتدمير هائل يزيد عن 60 % من مباني القطاع وبنيته التحتية وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.

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