97 شهيدا في 10 مجازر لعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30631 شهيدًا و72043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وتشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا دامية ومدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن نحو 120 ألف شهيد جريح ومفقود 70 % منهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح 1.9 % من السكان وتدمير هائل يزيد عن 60 % من مباني القطاع وبنيته التحتية وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.