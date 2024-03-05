ما هي التطورات الميدانية على الساحة اللبنانية بعد تهديدات الاحتلال؟

العالم - الاحتلال

واوضح مراسلنا ان هذه التهديدات ليس المرة الاولى التي يكلها الاحتلال للبنان وخاصة عندما سمى بالاسماء هذه المرة وحمل المسؤولية لرئيس مجلس النواب ورئيس حركة امل بالاضافة الى حزب الله، وان الاعتداءات التي يمكن ان تحصل اذا ما توسعت الحرب ستطال حتى المرافق والمراكز الرسمية

واشار مراسلنا الى ان هذا يعد نوعا من الضغط لكنه ليس بعيد عن الاحتلال بكل مغامراته العدوانية ان يستهدف هذه المقرات او يستهدف المدنيين في الاماكن السكنية.

ولفت الى ان المشهد الميداني منذ ليل امس يشهد تصعيدا ملحوظا خاصة من خلال الغارات التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على العديد من البلدات والقرى اللبنانية ما ادى الى وقوع اصابات واستشهاد عدد من الافراد خاصة في بلدة العديسي.

وتابع ان طيران الاحتلال الحربي استهدف مركزا للدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية بشكل متعمد ، ما ادى الى تدمير هذا المبنى واستشهاد 3 مسعفين وجرح عنصر رابع.

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