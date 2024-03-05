شاهد/الإعدام لمرشد إخوان مصر القائل: اخرجونا من السجن لنحرر فلسطين!

العالم- مصر

كما حكمت المحكمة على 37 آخرين بالسجن المؤبد وحكمت على 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهماً بقضية "أحداث المنصة".

ووجهت النيابة للمتهمين "تهم تولي قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي، تنفيذاً لغرض إرهابي".

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية "أحداث المنصة" إلى محكمة جنايات أمن الدولة في نيسان 2021، لتنظر الدائرة الأولى "إرهاب" أولى جلسات القضية في السادس من حزيران 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة.

وبعدها تم نقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة في محاكمة المتهمين.

من هو مرشد الاخوان محمد بديع

محمد بديع عبد المجيد سامي (7 أغسطس 1943)، المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين بعد انتخابه في 16 يناير 2010 خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف.

عمل أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف. ووفق الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، قد صنفته كواحد من "أعظم مائة عالم عربي".

ومؤسس المعهد البيطري العالي في الجمهورية العربية اليمنية، كما انتخب لعضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1993.

وبعد عزل الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي، أصدرت النيابة العامة المصرية في 11 يوليو 2013 أمرا بضبط وإحضار بديع للتحقيق معه في تهمة التحريض على الإشتباكات التي وقعت حول دار الحرس الجمهوري.

وحكم عليه بالإعدام يوم 24 مارس 2014، كما حكم عليه بالإعدام في قضية أخرى يوم 19 يونيو 2014.

بديع: فلسطين قضيتنا الاولى

وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع القى في 16 ديسمبر 2017 بكلمة تاريخية مؤثرة في قاعة المحكمة عن "القدس" والقضية الفلسطينية، بعد أن سمح له بالحديث في جلسة قضية "فض اعتصام رابعة" المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة.

فقال بديع بعد أن طلب الحديث أمام هيئة المحكمة، وسمحت له بذلك: "قضية فلسطين هي قضية أمة بأكملها، خرجونا من السجن واحنا هنحرر فلسطين من اليهود، إن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية بأكملها، وقضيتنا الأولى ولا يعنينا أن يحكم علينا بالإعدام احنا بيتم حبسنا علشان صفقة القرن تتم".

وتابع : "إلى كل المرابطين وإلى عموم الأمة الإسلامية، لن تقوم لكم قائمة إلا أن تنصروا فلسطين والقدس".

وعندما قاطعه المستشار حسن فريد رئيس المحكمة قائلا: "فلسطين إيه يا بديع.. كل ما حصل في البلد دا لأنكم تحاربون المصريين وسايبين فلسطين".

رد عليه قائلا: "أنتم تسجنون أسودا أخرجونا من السجن، ونحن سنحرر فلسطين من اليهود".

واختتم كلمته منشدا: "تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا .. فلسطيننا .. قدسنا أقصانا لا يهون".