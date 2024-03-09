إنطلاق المقاومة القانونية العربية في دمشق دعما لشعب فلسطين

العالم - خاص بالعالم

من دمشق تنطلق المقاومة القانونية العربية للدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين، برعاية جامعة الامة العربية والتي لها فروع في دول عربية واسلامية، وذلك عبر عدد من القانونيين العرب.

الفريق القانوني العربي سيقوم بتوثيق الانتهاكات والجرائم الصهيونية مرفقا بدراسات قانونية، لتقديمها للمجتمع الدولي والمطالبة بمحاسبة هذا الكيان المجرم وفق القانون الدولي.

كما اكد الفريق القانوني انه من اهم اهدافه حماية ظهر المقاومة وبيئتها وحق الفلسطينين في ارضهم، منوها الى انه من ضمن الاجراءات المزمع اتخاذها في هذا الاطار سيتم رفع دعاوى لمحاسبة المطبعين مع الكيان الصهيوني.

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