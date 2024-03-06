مباحثات ايرانية - تركية تتناول وقف الحرب والمجازر الصهيونية ضد اهالي غزة

العالم - ايران

ولدى لقائه مع نظيره التركي هاكان فيدان على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة بشأن الاوضاع في غزة، أبدى حسين امير عبداللهيان ارتياحه للقائه مرة اخرى مع نظيره التركي، واستمرار المشاورات المتواصلة، وأشار الى الزيارة الناجحة الاخيرة للرئيس الايراني الى انقرة وعقد الاجتماع الثامن للجنة العليا بين البلدين، مؤكدا اهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة خلال هذا الاجتماع.

ولفت الى المسؤولية المهمة لوزارتي الخارجية في البلدين في تنفيذ الاتفاقات المبرمة خلال زيارة الرئيس الايراني الى انقرة.

كما أبدى وزير الخارجية الايراني قلقه العميق تجاه الوضع في فلسطين وقطاع غزة، وشرح رؤى الجمهورية الاسلامية الايرانية ومواقفها بهذا الخصوص.

وخلال اللقاء، وصف وزير الخارجية التركي زيارة الرئيس الايراني الى تركيا بأنها كانت مهمة، وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي اسفرت عنها.

وقدم هاكان فيدان ،وفقا لارنا، التهنئة بإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في ايران، واشار الى العلاقات الراسخة والودية بين البلدين، معتبرا تنمية العلاقات مع ايران في شتى المجالات بأنها من الاولويات المهمة لتركيا، مرحبا بتعزيز التعاون بين البلدين في الاوساط الدولية.

كما بحث الوزيران بشأن الوضع في فلسطين وسبل إنهاء الحرب الصهيونية الجائرة ضد اهالي غزة المظلومين.