منتج شهير يُصدر من مصر لـ'إسرائيل' بعد استيراده من دولة عربية!

العالم- مصر

واوضح عثمان، أن "شاي أحمد ahmad tea" يتم استيراده من الإمارات من قبل شركات مصرية، لتوريده إلى الكيان الإسرائيلي داعياً المصريين لمقاطعته بسبب دعمه للحرب الوحشية في قطاع غزة.

واشارت صحيفة "وطن" ان شريف كتب في تغريدة له على منصة إكس: "شاي احمد الاماراتي استيراد مصري لتوريده لإسرائيل… قاطعوا شاي احمد داعم إسرائيل في حربها على غزه".

وشارك عثمان صورة للشاي وخلفه بدا أن هناك معلومات باللغة العبرية ما يشير إلى إمكانية أن يكون الشاي بالفعل يذهب لدعم الاحتلال الذي يرتكب جرائم مستمرة في غزة، فضلاً عن حصاره الخانق لها والذي يجعل سكانها يعانون أسوأ مجاعة وكارثة إنسانية في العصر الحديث.

وظهرت معلومات في الصورة تشير إلى أن الشاي مستورد من الإمارات بالفعل عبر شركات مصرية، وتدوين المعلومات عليه باللغة العبرية يؤكد أنه يصدر لدولة الاحتلال.

ونشر شريف عثمان تغريدة أخرى حذر فيها من عدد من العلامات المصرية التجارية الداعمة للاحتلال في مذبحته بغزة، مطالبا متابعيه بمقاطعتها دعما للفلسطينيين.