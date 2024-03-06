ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 133منذ بدء حرب الإبادة

العالم-فلسطين

وقال البيان، إنه "بعد ارتقاء الصحفي محمد سلامة، المذيع والصحفي في قناة الأقصى الفضائية، ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 133 صحفيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".



وأوضح أن الصحفي سلامة "استشهد في قصف (إسرائيلي) طال منزلا في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى".



ويتعمد الاحتلال منذ بدء عدوانه الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية، ما تسبب في "مذبحة" بحق الصحفيين.



وكانت وسائل إعلام فلسطينية ودولية حذرت مرارا وتكرارا من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الإعلامية في قطاع غزة، داعية إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

وحطم الاحتلال رقما قياسيا في استهداف الصحفيين، حيث تجاوز عدد العاملين في مجال الصحافة الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الصهيوني عدد الصحفيين الذي قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، والحرب الكورية، وفقا للأناضول.



ولليوم الـ152 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.