الرئيس الاميركي يخيب أمال غزة والإثنين الموعود يصل الی الأربعاء

العالم - المراسلين

وأفادت مراسلة قناة العالم في ديرالبلح ان المناطق المختلفة في غزة كان في انتظار تحقق وعود الرئيس الاميركي جو بايدن بتنفيذ وقف لاطلاق النار في غزة، لكن الاحتلال الاسرائيلي ضاعف هجماته علی المناطق المختلفة في غزة واستمر في ذلك حتی بعد مضي يومين من وعد بايدن.

وأكدت مراسلة العالم انقطاع الانترنيت في قطاع غزة لأكثر من ست ساعات الليلة الماضية موضحة ان ذلك له علاقة بما يحدث من اشتباكات في غزة ومنع التواصل فيها.

وبيّنت ان الاحتلال الاسرائيلي يقابل انتظار التهدئة في غزة بمزيد من المجازر.

وقالت مراسلة العالم ان المساعدات الدولية لاتزال ترسل بوتيرة ضعيفة وبطيئة جداً لاترقی الی الحاجة المطلوبة في غزة.

وأكدت مراسلة ان الوعود الدولية بايصال الدقيق والوقود لمناطق شمال غزة، جعلت سكان المنطقة يرممون بعض المخابز المستهدفة أملاً باستئناف خبز الخبز، الا ان الوعود بقیت دون تنفيذ.

وقالت مراسلة العالم ان جميع سكان غزة بانتظار ظهور أي انفراجة قبل شهر رمضان لكن الاوضاع لازالت علی حالها والوقت المتبقي للشهر الفضيل بدأ ينفذ.