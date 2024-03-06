طهران تحتضن مؤتمرا دوليا للتغطية الصحية الشاملة

العالم - مراسلون

للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تستضيف إيران المؤتمر الدولي للتغطية الصحية الشاملة بنسخته الاولی في قاعة مؤتمرات القمة بالعاصمة طهران ويركّز هذا المؤتمر على موضوع صحة الأسرة ونظام الإحالة الإلكتروني. وشارك في فعاليات هذا المؤتمر عدد كبير من الوزراء والسفراء والباحثين والأطباء وخبراء التكنولوجيا.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، بهرام عين اللهي:"ان مؤتمرنا هذا يحضی بدعم منظمة الصحة العالمية وفي الحقيقة مشروع برنامج الصحة للأسرة الذي اجريناه علی صعيد البلد، کان مشروعاً ناجحاً للجمهورية الاسلامية الايرانية ولسوف نقدم تجاربنا الی البلدان الاخری".

وصرح مدير ادارة العلاقات الصحية لدولة قطر، عبداللطيف العبدالله لقناة العالم ان "هذا المؤتمر مهم جداً في تبادل الاراء، وقد ألقی الوزراء محاظرات عن موضوع المؤتمر وهذا يعکس الاهتمام العالمي خاصة منظمة الصحة العالمية والمکتب الاقليمي بالمؤتمر والذين ساهموا في تنظيم المؤتمر ونظراً للعلاقات المتينة بين قطر وايران، شارکنا في هذا المؤتمر".

وعلى هامش المؤتمر، أقيم أيضًا معرض لإنجازات إيران في مجال الصحة تضمّن عرض الأجهزة والمعدّات الطبية، والأدوية والمختبرات.

وقال السفير السوري في ايران شفيق ديوب:"لاشک ان عقد مثل هذه المؤتمرات يکتسب أهمية کبيرة ويوفر فرصة کبيرة للعلماء والاطباء والباحثين وللمنظمات الدولية وجميع المهتمين بالعناية وصحة العائلة وتبادل الخبرات والافکار وتقديم برامج للتعاون المشترک وخاصة للعائلات الجديدة".

هذا الحدث يعد منصة لمناقشة وعرض أحدث التطورات والمستجدات، مع التركيز على الابتكار في القطاع الصحي، وتقديم خارطة طريق لتطوير وزيادة تمكين نظام الرعاية الأولية للأسرة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للعديد من الخبراء لمواكبة أحدث رؤى وتوجهات القطاع الصحي.

تحقيق التطور المستدام في قطاع الصحة والارتقاء بمستوی الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية للأسرة تأتي في مقدمة أولويات هذا المؤتمر الدولي وأهدافه ورؤيته التنموية والاستراتيجية.