قطر والإتحاد الأوروبي يدينان المصادقة على بناء وحدات إستيطانية بالضفة

العالم – خاص بالعالم

وليل الأربعاء الخميس، استشهد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قرية بورين، جنوب نابلس، الاثنين الماضي، وتم تشييع جثمانه بمشاركة شعبية وفصائلية وب‍ذلك ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى اربعمائة واربعة وعشرين شهيداً، وفقاً لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس التي شهدت اشتباكات ضارية بين كتائب شهداء الأقصى والقوات الإسرائيلية المقتحمة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وفي سياق الاقتحامات اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً من وسط مدينة نابلس شمالي الضفة كما اعتقلت فلسطينيتين بعد اقتحامها عدة أحياء في مدينة رام الله

وإلى ذلك أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الأربعاء وحتّى صباح الخميس أربعين فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية، من بينهم أربع نساء.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نحو 7500 تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.

الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية لم تتوقف عند الاقتحامات والاعتقالات حيث صادق الاحتلال على بناء نحو ثلاثة الاف وخمسمائة وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

مصادقة اثارت ردود فعل إقليمة ودولية حيث أدانت قطر خطوة الاحتلال واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية.

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدانته لمصادقة الاحتلال على بناء الاف الوحدات الاستيطانية في الضفة، ودعا تل أبيب للعدول عن القرار.

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