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فيديو خاص يكشف عن اقتياد الاحتلال مئات الاطفال الى مدينة حمد!!

الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في مدينة رفح ان طواقم الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستشفى الامل غربي خانيونس بفعل القصف الاسرائيلي المتواصل وحصاره الذي يمنع وصول الاجهزة والمستلزمات والطواقم الطبية من الوصول اليه.

العالم - خاص بالعالم

واضاف ان الجيش الاسرائيلي يتواجد في مناطق مدينة حمد وقام باعتقال المئات من الفلسطينيين جلهم من الأطفال والشبان المدنيين واقتادتهم الى داخل مدينة حمد.

وتابع ان المقاومة الفلسطينية في هذه الاثناء واصلت مقاومتها لقوات الاحتلال حيث قامت سرايا القدس بتنفيذ هجوم مدفعي على تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة حي الزيتون.

واوضح: كما قامت كتائب المجاهدين باطلاق قذائف الهاون ضد تجمعات جنود الجيش الاسرائيلي في حي الزيتون وتل الهوى، كما اعلنت كتائب شهداء الاقصى وكتائب القسام انها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في تل الهوى وحي الزيتون والمناطق الغربية لمحافظة خانيونس.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....

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