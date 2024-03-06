فيديو خاص يكشف عن اقتياد الاحتلال مئات الاطفال الى مدينة حمد!!

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واضاف ان الجيش الاسرائيلي يتواجد في مناطق مدينة حمد وقام باعتقال المئات من الفلسطينيين جلهم من الأطفال والشبان المدنيين واقتادتهم الى داخل مدينة حمد.

وتابع ان المقاومة الفلسطينية في هذه الاثناء واصلت مقاومتها لقوات الاحتلال حيث قامت سرايا القدس بتنفيذ هجوم مدفعي على تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة حي الزيتون.

واوضح: كما قامت كتائب المجاهدين باطلاق قذائف الهاون ضد تجمعات جنود الجيش الاسرائيلي في حي الزيتون وتل الهوى، كما اعلنت كتائب شهداء الاقصى وكتائب القسام انها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في تل الهوى وحي الزيتون والمناطق الغربية لمحافظة خانيونس.

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