الهلال الأحمر الإيراني: إرسال مساعدات انسانية بزنة 10 آلاف طن إلى غزة

العالم - ايران

وأضاف كوليوند يوم الأربعاء في ختام مراسيم تعليم11 ألف متطوع من الهلال الأحمر أقيمت في جنوب غربي إيران: حتى الآن، لم يصل إلى غزة سوى 25٪ فقط من المساعدات المرسلة، و 75% منها عالقة في مصر حيث يرفض الكيان الصهيوني الغاصب السماح لها بالدخول ويستخدمها كوسيلة عقابية.

وأضاف: "لقد بعثنا برسالة إلى المدعي العام الدولي، أرفقناها بـ90 عنواناً جنائياً للكيان الصهيوني الغاصب مع الوثائق اللازمة التي تثبت انتهاكه الكامل للقوانين الدولية".

وقال: حتى الآن وقعت 86 دولة على رسالتنا، ويوم الخميس سيعقد في طهران المؤتمر الدولي حول انتهاك الحقوق الإنسانية في غزة واحتلال فلسطين، والذي يشارك فيه 40 ألف شخص عبر الفيديو، وستشارك فيه 21 دولة بصورة غير حضورية.