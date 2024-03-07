إطلاق 3 صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت

العالم - فلسطین

وذكرت المصادر أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة على أطراف المدينة فيما سقط صاروخان آخران في مناطق مفتوحة خارج المدينة.

من جهتها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أنها قصفت مغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت "سرايا القدس" أنها قصفت سديروت وغلاف غزة برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق أعلن الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أنه استهدف ودمر آليات إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقال في بيان مقتضب إن عمليات الاستهداف تمت بالعبوات وقذائف الـ"آر بي جي".

ودخلت الحرب شهرها السادس حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف شهيد وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.