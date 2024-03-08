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مسؤول أمريكي: بايدن وجه بإنشاء ميناء على ساحل غزة «لاستقبال المساعدات»

مسؤول أمريكي: بايدن وجه بإنشاء ميناء على ساحل غزة «لاستقبال المساعدات»
الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيعلن الليلة في خطاب حالة الاتحاد، أنه وجه بإنشاء ميناء مؤقت في البحر المتوسط يهدف إلى «إيصال المساعدات الإنسانية» إلى غزة.

العالم - الأميرکيتان

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات للصحفيين "الرئيس سيعلن الليلة في خطابه أنه وجه الجيش الأمريكي بتنفيذ مهمة طارئة لإنشاء ميناء في البحر المتوسط على ساحل غزة".

وأضاف: "هذا الميناء سيمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة".

وأشار المسؤول إلى أن "الميناء المؤقت سيسمح بقدرة استيعابية يومية لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدة".

وأوضح أن "الولايات المتحدة ستنسق مع إسرائيل بشأن المتطلبات الأمنية وستعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة".

وتابع: "الخطة ستستغرق أسابيع للتخطيط والتنفيذ" ولم يتمكن من تحديد موعد لفتح الميناء.

وشدد المسؤول للصحفيين على أن "هذا القرار لا يعني نشر قوات أمريكية في القطاع".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.

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