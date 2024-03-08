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فيديو خاص: ناجي وحيد من عائلته في غزة، استهدفه صاروخ!!

الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن سلسلة غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة الليلة الماضية والاعنف كانت على شارع الحكر في دير البلح، واستهدفت خلالها  من افراد عائلة واحدة، بينما لا يزال هناك من تحت الانقاض.

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا: ان شابا كان الناجي الوحيد من عائلته في مخيم الشاطئ، وعاد الى غزة وكانت طائرة مسيرة بانتظاره لتستهدفه بصاروخ، استشهد على اثره.

وتابعت: كما استُهدف منزل في رفح ما ادى الى استشهاد خمسة من افراد عائلة ابو سليمة واحدة بينهم طفلان.

واوضحت: وفي خان يونس تم انتشال 14 من جثامين شهداء من مناطق متفرقة من المدينة، ووصلوا الى المستشفى الاوروبي بينهم أب وابنه كانا يتفقدان منزلهما بعد انسحاب جيش الاحتلال من منطقته، لكن قناصي الاحتلال كانوا بانتظارهما.

واشارت مراسلة قناة العالم الى ان المزيد من جرائم الاحتلال يتم الكشف عنها في مدينة حمد مع الوقت، فيما لا تزال ترتكب المزيد من الجرائم في ظل استمرار تواجد قوات الاحتلال فيها، وشن غارات وقصف عشوائي على منازل المواطنين.

المزيد في حديث مراسلتنا في الفيديو المرفق ...

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