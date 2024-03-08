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78 شهيدا في 8 مجازر لعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

78 شهيدا في 8 مجازر لعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة
الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و 104 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الوزارة قولها في تحديثها اليومي: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30878 شهيدا و72402 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 120 شهيد وجريح ومفقود، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 60 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة.

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