سقوط صناديق مساعدات على رؤوس أهالى غزة! + فيديو

العالم - فلسطين

وأفادت تقارير باستشهاد شخصين وإصابة آخرينـ "بسبب فشل فتح المظلة غربي مدينة غزة نتيجة إنزال مساعدات بشكل خاطئ على منازل في شمال غرب مدينة غزة".

وأظهرت فيديوهات التقطها أهال في القطاع، سقوط عدة صناديق مساعدات من الجو بصورة غريبة، لترتطم بالأرض بقوّة بعد ذلك. وعلى ما يبدو فقد أصابت بعض الصناديق الأهالي، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وقال شهود عيان إن "مظلات المساعدات الجوية تعطلت في الجو أثناء إلقائها، ما أدى إلى سقوط الصناديق بشكل عامودي".

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل، فيديوهات للحظة إسقاط طائرة صناديق مساعدات إنسانية على مخيم الشاطئ في شمال قطاع غزة.

وأوضح الناشطون أن صناديق المساعدات نزلت من الجو بشكل سريع جدا، وبعضها لم تفتح مظلته. وسقطت الصناديق على مواطنين تجمعوا للحصول على مساعدات، ما أدى لاستشهاد شخصين، وإصابة آخرين بجروح.

ومنذ أيام، تنفذ دول عربية وأجنبية، عمليات إنزال جوية لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، لا سيما مدينة غزة والشمال، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول شاحنات المساعدات، ما أدى لمجاعة إنسانية أسفرت عن استشهاد نحو 20 طفلا بسبب الجفاف وسوء التغذية.

ويقول الفلسطينيون في غزة، إن عمليات الإنزال غير كافية للتخفيف من معاناتهم، ويدعون لفتح المعابر البرية خصوصا معبر رفح، لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بكميات كبيرة.