فيديو خاص: صور مباشرة من تظاهرات اسطورية في اليمن 

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى ان التظاهرات اقيمت اليوم في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء بالاضافة الى 25 ساحة اخرى في 13 محافظة يمنية استجابة لنداء قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي.

وتابع: التظاهرات المليونية هذه حملت شعار "انتصارا لغزة، ضرباتنا متصاعدة"، وتأتي لتبارك تصاعد العمليات النوعية للقوات اليمنية ضد السفن الاسرائيلية والاميركية والبريطانية في البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن.

واوضح مراسل العالم: كذلك تثمن هذه التظاهرات الادوار البطولية للمقاومة في لبنان والعراق، ويتلن جموع المتظاهرين الدعم والتأييد للقيادة والقوات اليمنية في كل الخطوات المساندة لغزة والخطوات الرادعة للعدوان البريطاني والاميركي على اليمن خاصة الحديدة.

واعتبر ان هذه التظاهرات تأتي لتحذر ايضا من مغبة استمرار العدوان الصهيوني في جرائمه وحصاره، وحسب بيانها المشترك تؤكد على استمرار المسير والحراك الشعبي وتدعوا لتحرك عربي واسلامي فاعل لدعم غزة، وتفعيل خيار المقاطعة الاقتصادية والسياسية لكيان الاحتلال.

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