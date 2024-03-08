شاهد.. 154 يوما من العدوان مأساة اهالي غزة مستمرة

العالم - قطاع غزة

هو اليوم الرابع والخمسون بعد المئة من العدوان على غزة وشيئا لم يتغير في المشهد مجازر وانتهاكات ومزيد من مآسي الجوع والحرمان.

وزارة الصحة في غزة اعلنت ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسعة مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الاربعة و عشرين ساعة الماضية، راح ضحيتها ثلاثة و ثمانين شهيدا ومئة واثنين واربعين جريحا.

ولم تخلو ساعات ما بعد الاعلان عن اعتداءات اسرائيلية متمادية، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات كثيفة على مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع كما استهدفت مناطق متفرقة من جباليا وبيت لاهيا في الشمال، ما ادى الى استشهاد وجرح عددا من الفلسطنيين بينهم اطفال نتيجة قصف منزلهما غرب مدينة رفح. كما استشهد تسعة فلسطينيين في دير البلح بينهم اطفال ونساء واصيب ايضا آخرون في حي الزيتون. ولايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لان قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي هذا السياق اعلنت وزارة الصحة في غزة بلوغ عدد الشهداء ثلاثين الفا و ثمانمئة و ثمانية وسبعين فلسطينيا والمصابين اثنين وسبعين الف واربعمئة و اثنين أخرين، اثنين وسبعين بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من ستين بالمئة من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة.

وذكرت مصادر فلسطينية ان ستة شهداء ارتقوا واصيب عدد اخرو بجروح نتيجة اسقاط طائرات مدنية مساعدات على رؤوس ومنازل الاهالي شمالي غرب غزة.