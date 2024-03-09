ما إن يستلم الاحتلال أسراه سيعاود الهجوم على غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار سهيل خليلية إلى أن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أراد ومن خلال كلمته الأخيرة أن يوضح الصورة ويرسي القواعد لما سيحدث، وأضاف: هو يقول إن الاحتلال مهما قال ومهما فعل سيقوم بخرق أي هدنة أو مفاوضات في المستقبل، وأن الاحتلال غير مؤتمن في أي شيء.. والدليل على ذلك هو أنه لا يوجد كفلاء لأي هدنة ممكن أن تحدث.

ونوه إلى أن الأميركان مازالوا يمارسون ضغطهم بشكل يقول إنهم يسعون خلف مصالح إسرائيل فقط، وشدد على أن الحراك الانتخابي في أميركا هو العامل الأساسي في كيفية التحرك الأميركي.

وأكد أن طلبات المقاومة واضحة في أن يكون هناك وقف شامل وكامل ونهائي لإطلاق النار ووقف العدوان، وقال: هذه كلها رسائل واضحة، لأن المقاومة تعرف وتدرك أن الاحتلال ما إن يستلم أسراه فأنه سوف يعاود الكرة والهجوم على قطاع غزة لتنفيذ مخططه في منطقة رفح.

واوضح أن: الاحتلال ما زال مصرا على أن يطرد ويهجر أكثر من مليون فلسطيني خارج قطاع غزة إلى منطقة سيناء، وهذا واقع حقيق ييجب الانتباه إليه.

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