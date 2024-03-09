الاحتلال أمهلهم 20 دقيقة لإخلاء البرج المصري ثم قصفه..

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في ديرالبلح ان الاحتلال الاسرائيلي أمهل سکان البرج 20 دقيقة فقط، ثم قام بقصف البرج بأربع غارات.

وأکدت مراسلة العالم ان استهداف برج المصري يعتبر إشارة واضحة الی ما يفسر بأنه مقدمة لاجتياح رفح بعد عدم توصل مفاوضات التهدئة الی نتيجة.

وکان برج المصري مکون من 60 شقة تؤوی مايقارب الألف شخص من النازحين من المناطق المختلفة في غزة، وقد أصبحوا نازحين مرة اخری.

ورأت مراسلة العالم ان استهداف هذا البرج ربما يأتي خوفاً من قوات الاحتلال من وجود أماکن عالية في رفح تستخدمها المقاومة ضد أي اجتياح محتمل للمدينة.