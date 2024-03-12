العالم - بانوراما

وشهدت المناورات عمليات تكتيكية كتدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار، ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إصابة أحد عشر مدنيا لبنانيا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في محيط سرعين بالبقاع شرق لبنان، في ظل تصعيد

كبير تشهده الجبهة اللبنانية.



وأوضحت مصادر لبنانية أن الغارة الجوية استهدفت بالصواريخ منطقة خراج بلدة سرعين، وجاءت بعد ساعات من عدوان اسرائيلي على منطقتين في محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان أسفر عن سقوط شهيد وستة جرحى.

في المقابل اعلن حزب الله إطلاق مئة صاروخ باتجاه مواقع عسكرية اسرائيلية في إصبع الجليل والجولان السوري المحتل، فيما اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق 135صاروخا من لبنان منذ الصباح، استهدفت موقع جل العلام الإسرائيلي وسهل الحولا والجليل الاعلى، وسط حالة تأهب في الشمال خشية إطلاق صليات ثقيلة من الصواريخ من لبنان.

ونقل الإعلام العبري عن رئيس مجلس الجليل الأعلى، أن الاحتلال فقد قدرته على الردع وباتت غير قادر على استعادتها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.